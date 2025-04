Google Cloud behaalt voor het eerst kwartaalomzet van 10 miljard dollar

De Cloud-tak van Google boekte in het afgelopen kwartaal een omzet van 10,3 miljard dollar. Volgens Google is dit de eerste keer dat deze omzet de 10 miljard dollar overschrijdt. Het is ook voor het eerst dat de operationele winst van de Cloud-tak boven de 1 miljard dollar uitkomt.

De winst van de Cloud-tak is het afgelopen jaar gestaag toegenomen, nadat Google Cloud begin vorig jaar voor het eerst winst maakte. Toen bedroeg de winst 191 miljoen dollar, tegenover 1,17 miljard dollar in het afgelopen kwartaal. Dit is bijna 800 miljoen dollar meer dan een jaar eerder. De omzet was 10,34 miljard dollar, ruim 2 miljard dollar meer dan een jaar eerder.

Google Search blijft Alphabets primaire inkomstenbron, met een omzet van 48,5 miljard dollar, bijna 6 miljard dollar meer dan een jaar eerder. Samen met YouTube-advertenties en andere Google-advertenties leverde Google-reclame Alphabet vorig kwartaal 64,62 miljard dollar op. Dit is ongeveer 6,5 miljard dollar meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Alphabet had in het tweede kwartaal van dit jaar een omzet van 84,7 miljard dollar, ruim 10 miljard dollar meer dan vorig jaar. De operationele winst was 27,4 miljard dollar, bijna 5,6 miljard dollar meer dan vorig jaar.