KPN en Glaspoort hebben vijf miljoen huishoudens aangesloten op glasvezel

KPN en joint venture Glaspoort hebben samen ruim vijf miljoen fiber-to-the-homeglasvezelverbindingen. Dit komt neer op 60 procent van alle Nederlandse huishoudens. Van die 5 miljoen huishoudens hebben 1,75 miljoen een glasvezelabonnement bij KPN.

De provider sloot het afgelopen kwartaal 134.000 huishoudens aan op glasvezel, terwijl Glaspoort er 35.000 aansloot, aldus KPN in zijn kwartaalcijfers. Daardoor is het netwerk van beide bedrijven samen gegroeid tot 5,049 miljoen huishoudens. KPN biedt ook via derde partijen glasvezel aan, waardoor 5,235 miljoen huishoudens een KPN-glasvezelabonnement kunnen afsluiten.

Hoewel het bedrijf ruim vijf miljoen ftth-aansluitingen heeft, hebben niet alle huishoudens daadwerkelijk een KPN-glasvezelabonnement. 1,75 miljoen huishoudens hebben een dergelijk abonnement, een toename van 186.000 ten opzichte van een jaar eerder. In totaal hebben KPN en Glaspoort 2,335 miljoen geactiveerde glasvezelaansluitingen; bijna 600.000 klanten hebben dus een glasvezelabonnement via een externe provider via KPN's glasvezelnetwerk. Een jaar geleden had KPN nog 2,061 miljoen geactiveerde glasvezelaansluitingen.

Het aantal huishoudens met een KPN-DSL-abonnement nam over dezelfde periode met 114.000 af tot 1,069 miljoen. Het aantal huishoudens dat een mobiel en vast abonnement van KPN combineert, nam in een jaar tijd met 127.000 toe tot in totaal 1,659 miljoen.

De vaste aansluitingen leverden KPN het afgelopen kwartaal ook meer op; de omzet steeg met 4,2 procent tot 466 miljoen euro. De omzet van mobiel steeg met 16 procent tot 224 miljoen euro, al komt dit deels door de overname van Youfone. Als die overname buiten beschouwing wordt gelaten, bedraagt de omzetgroei 7 procent.

De volledige omzet van KPN was in het afgelopen kwartaal 1,39 miljard euro, 4,5 procent meer dan een jaar eerder. De ebitwinst was 357 miljoen euro, 5,7 procent meer dan een jaar eerder. De nettowinst nam met 5,1 procent toe tot 227 miljoen euro.