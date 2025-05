KPN en Glaspoort bereiken samen 63 procent van Nederland met glasvezel

KPN en Glaspoort, een joint venture van KPN en pensioenfonds ABP, bereiken nu samen 63 procent van Nederland met glasvezel. Dat zegt Joost Farwerck, ceo van KPN, in de kwartaalresultaten van de provider.

Het aantal huishoudens dat nu een glasvezelaansluiting van KPN of Glaspoort heeft, steeg in het afgelopen jaar met 574.000, aldus de kwartaalcijfers. In totaal hebben nu zo'n 5,3 miljoen huishoudens in Nederland een glasvezelaansluiting van een van de bedrijven. Het aantal daadwerkelijke glasvezelklanten steeg met 190.000. De omzet uit glasvezel steeg het afgelopen kwartaal ten opzichte van een jaar eerder met dertien procent naar 304 miljoen euro.

Ook het aantal mobiele abonnees steeg in 2024, namelijk met 752.000 nieuwe abonnees. Het gaat daarbij zowel om zakelijke abonnementen als om consumenten die abonnee worden. KPN benadrukt dat hier ook klanten van Youfone onder zitten. KPN kondigde in 2023 aan Youfone over te nemen, waarvoor het vorig jaar ook daadwerkelijk toestemming kreeg van de Autoriteit Consument & Markt.

De omzet van KPN over heel 2024 steeg in het laatste kwartaal met 3,4 procent naar 5,634 miljard euro. De nettowinst steeg met 0,6 procent naar 847 miljoen euro. Het laatste kwartaal van 2024 droeg daaraan bij met een omzet van 1,445 miljoen euro en een winst van 215 miljoen euro.