KPN mag geen vertrouwelijke info concurrenten gebruiken na overname 5G-masten

De Nederlandse toezichthouder ACM heeft toestemming gegeven voor de overname van Open Tower Company door KPN, maar wel onder voorwaarden. KPN mag geen vertrouwelijke informatie van concurrenten gebruiken over bijvoorbeeld voorkeurslocaties voor zendmasten.

VodafoneZiggo en Odido hadden zorgen geuit over de geplande overname, maar onder voorwaarden kan de overname wel doorgaan, vindt ACM. Die risico's lagen in de bedrijfsgevoelige informatie over onder meer voorkeuren voor opstelpunten van zendmasten, die KPN na de overname onder ogen krijgt. Ook zou KPN hogere prijzen kunnen vragen aan concurrenten voor het gebruik van de opstelpunten.

Die voorwaarden zijn een protocol over het niet gebruiken van de info en dat KPN gelijke voorwaarden moet rekenen aan concurrenten als aan zichzelf. "Dit betekent onder meer dat de dienstverlening aan andere telecombedrijven van minstens even goede kwaliteit moet zijn als de dienstverlening aan KPN. Bestaande overeenkomsten met telecombedrijven worden gerespecteerd."

Het gaat in totaal om 3800 locaties. De overname moet de kwaliteit van het mobiele internet garanderen, zegt KPN. "De ruimte voor zendmasten wordt immers steeds schaarser, wat gevolgen heeft voor zowel het realiseren van nieuwe opstelpunten als de vervanging van bestaande locaties. Deze samenwerking moet resulteren in toekomstvast gebruik van de verschillende locaties, harmonisatie en vereenvoudiging van huurcontracten."

KPN wordt samen met pensioenfonds ABP eigenaar van de opstelpunten. De provider en het pensioenfonds kondigden de geplande overname vorig jaar aan. KPN krijgt een belang van 51 procent in TowerCo; ABP krijgt de resterende 49 procent. De antennes zijn doorgaans in handen van de providers zelf, maar de masten en opstelpunten voor die antennes zijn dat vaak niet. Het is niet de eerste samenwerking tussen KPN en ABP: drie jaar geleden begonnen de twee organisaties Glaspoort, een joint venture voor een glasvezelnetwerk.