Markt voor tablets groeit voor het eerst sinds corona

De markt voor tablets is in 2024 voor het eerst sinds 2020 weer gegroeid, zo heeft analistenbureau Canalys berekend. Apple blijft marktleider met zijn iPads, gevolgd door Samsung, maar de grootste groei komt van Chinese fabrikanten.

De groei kwam uit op 9,2 procent en het aantal geleverde tablets was in heel 2024 rond de 147 miljoen exemplaren, claimt Canalys. Het analistenbureau denkt dat de budgetten in de zakelijke markt voor nieuwe tablets weer groter zijn geworden na jaren van krimp, maar heeft verder niet echt een verklaring voor de groei.

De tabletmarkt kromp jaar op jaar sinds 2020, toen ineens veel mensen tablets kochten in coronatijd en de verkopen een piek beleefden. Met de groei komt het aantal geleverde tablets haast weer uit op het niveau van 2022. Apple is marktleider met een aandeel van 38,6 procent, gevolgd door Samsung met 18,8 procent. Huawei komt op plek 3 en maakte een grote groei door, net als Lenovo en Xiaomi, die daarachter volgen.