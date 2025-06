Huawei Pura X is mix tussen Fold- en Flip-telefoon

Huawei heeft een nieuwe vouwbare telefoon geïntroduceerd: de Pura X. De smartphone is een fliptelefoon met een 6,3 inch-scherm. De telefoon verschijnt in eerste instantie alleen in China. Of het toestel later ook naar andere landen komt, is onbekend.

De Pura X heeft een 16:10-scherm met een resolutie van 2120x1320 pixels, weet Android Authority. Volgens Huawei is deze verhouding ideaal voor het lezen van teksten en het kijken van video's - al hebben veel andere smartphones een andere verhouding, zoals 22:9. De 16:10-ratio komt doorgaans vaker voor bij tablets.

Het toestel lijkt in opgevouwen stand op de Flip-telefoons van Samsung, maar heeft het scharnier in opgevouwen stand aan de linkerzijde, niet aan de bovenzijde zoals de Samsung Flip-telefoons. Daarmee lijkt de telefoon op een mix tussen een Fold- en een Flip-telefoon.

In opgevouwen stand kan het 3,5"-scherm aan de buitenkant gebruikt worden voor bijvoorbeeld het opnemen van telefoongesprekken, het beantwoorden van berichten en het spelen van games. De buitenkant bevat een vingerafdrukscanner aan de buitenkant en een reeks camera's. Het gaat om een hoofdcamera van 50 megapixels, een ultrawidecamera van 40MP, een 8MP-3,5x-camera en een 1,5MP-kleursensor.

De Pura X heeft verder een 4720mAh-batterij, die met 60W bekabeld kan worden opgeladen en met 40W draadloos. Welke chipset erin zit, is onbekend. Wel is duidelijk dat het toestel 12GB geheugen en 256GB of 512GB aan opslag meekrijgt. Ook is er een Collector's Edition, met 16GB aan geheugen en 512GB of 1TB aan opslag. Deze variant heet ook een andere achterkant dan het standaard model, met meer kleuren.

De Pura X lijkt nu alleen in China te verschijnen, waar hij voor minstens 7499 yuan, of zo'n 956 euro, te koop is. De Collector's Edition is daar vanaf 8999 yuan, of ongeveer 1148 euro, verkrijgbaar.