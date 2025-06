Huawei kocht mogelijk Europese politici om, Belgische politie doet invallen

De Chinese telecomgigant Huawei heeft mogelijk leden van het Europees Parlement omgekocht. De Belgische politie heeft daarom donderdag invallen gedaan bij lobbyisten van het bedrijf. De parlementariërs zouden in ruil voor cadeaus en mogelijk geld steun hebben verleend aan Huawei.

Het gaat mogelijk om ongeveer vijftien leden van het Europees Parlement, meldt Follow the Money. Het parlement heeft momenteel 720 leden. Het is onbekend of het gaat om huidige parlementsleden of ook leden die inmiddels al niet meer in het Parlement zitten. Het huidige Parlement is er sinds medio vorig jaar.

De politie heeft een huiszoeking gedaan op 21 plekken in België en Portugal. De betalingen van Huawei verliepen naar verluidt via een Portugees bedrijf. De verdenkingen zijn omkoping, valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie.

Huawei zou onder meer voetbaltickets, reizen naar China, cadeaus en mogelijk ook contanten hebben geboden in ruil voor politieke steun aan Huawei. Europa heeft afgelopen jaren aangestuurd op het weren van het Chinese Huawei uit de kritieke infrastructuur voor 5G-netwerken. Het vermoeden is dat China invloed uitoefent of kan uitoefenen op Huawei om bijvoorbeeld de netwerken binnen te dringen of plat te leggen. Chinese bedrijven zijn nooit onafhankelijk: ze blijven alleen bestaan als de Chinese communistische partij dat goedkeurt en vaak bekleden mensen uit het leger en de partij hoge posities bij grote bedrijven. Of dat bij Huawei ook zo is, is onbewezen. Huawei ontkent dat de Chinese overheid invloed heeft op het bedrijf. Nederland en België weren Huawei uit 5G-netwerken, maar veel andere Europese lidstaten niet. FTM concludeert dat de lobby 'tot nu toe goed lijkt te hebben gewerkt'.

Huawei had tot 2019 een groot marktaandeel op het gebied van smartphones en telecomnetwerken. Toen kwam er een verbod voor Amerikaanse bedrijven om zaken te doen met Huawei. Google trok de Android-licentie in en zonder Google-diensten kelderde het marktaandeel van Huawei-smartphones. Door het weren van de apparatuur van het Chinese bedrijf kwam ook de divisie die netwerkapparatuur levert onder druk te staan. In eigen land is Huawei altijd succesvol gebleven.