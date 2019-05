Overheid VS verbiedt bedrijven te handelen met Huawei

De Amerikaanse overheid heeft Amerikaanse bedrijven verboden om handel te drijven met Huawei en zeventig bedrijven die aan Huawei verwant zijn. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van handel gezegd. Huawei heeft voortaan een licentie nodig voor handel.

Het ministerie in de VS ziet Huawei als bedreiging en gaat het Chinese bedrijf daarom plaatsen op de Entity List, meldt Reuters. Daar staat het nu nog niet op, zo blijkt op de site van de lijst. Dat zou in de komende dagen moeten gebeuren. Handel met Amerikaanse bedrijven is noodzakelijk voor Huawei, van wie diverse toeleveranciers in de VS zitten.

Vermoedelijk gaat Huawei een licentie aanvragen voor handel of andere toeleveranciers zoeken die buiten de VS zitten. Het Chinese bedrijf heeft nog niet gereageerd op de mededeling van het Amerikaanse ministerie. Het heeft in het verleden altijd stellig ontkend dat het een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid van de VS of andere landen.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft los daarvan het decreet ondertekend die providers verbiedt netwerkapparatuur te kopen van bedrijven die een bedreiging vormen voor de veiligheid van de VS. Daarbij noemt het decreet geen namen van bedrijven of landen en ook in toelichtingen willen overheidsfunctionarissen geen namen noemen. De ondertekening zat er al aan te komen. Ook dat decreet zou gericht zijn tegen Chinese bedrijven Huawei en ZTE.

De VS lobbyt al langer tegen het gebruik van Chinese netwerkapparatuur in mobiele netwerken en aankomende 5g-netwerken. Het land vermoedt dat de Chinese overheid kan spioneren via apparatuur van Huawei of ZTE. Daarvoor heeft het land nooit bewijs aangedragen, waardoor andere landen veelal in die redenering niet of beperkt meegaan.