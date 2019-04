MIT stopt samenwerking met ZTE en Huawei

De Amerikaanse technische universiteit MIT stopt met de projecten die zij in samenwerking met de Chinese techgiganten Huawei en ZTE uitvoert. Aanleiding zijn de Amerikaanse onderzoeken die lopen wegens vermeende overtredingen van handelsrestricties.

Het gaat om de handelsrestricties die de VS heeft opgelegd aan Iran en Noord-Korea. Omdat Huawei en ZTE goederen van Amerikaanse origine naar deze twee landen zouden hebben verscheept, schort MIT de samenwerkingen op. ZTE heeft in verband hiermee in 2018 al een boete van een miljard dollar moeten betalen en Huawei wordt nog verdacht.

Volgens een alumnus, investeerder en donateur van de universiteit die met de Financial Times sprak, is er sprake van druk vanuit de Amerikaanse defensie. "MIT is een erg open minded universiteit, maar krijgt zoveel subsidie van de Amerikaanse overheid, dat de druk om deze banden te stoppen enorm was. Het moest deze opofferen."

MIT schrijft verder dat alle samenwerkingen met China, Rusland en Saoedi-Arabië extra onder de loep worden genomen om soortgelijke problemen te identificeren. De universiteit zegt echter wel open te staan voor hernieuwde samenwerkingen in de toekomst, 'als de omstandigheden veranderen'.

Ook in Nederland zijn er bedenkingen als het gaat om samenwerking met China en Rusland. Het hoofd van de AIVD stelde onlangs nog dat Nederland niet te afhankelijk moet worden van Chinese apparatuur om zich niet te kwetsbaar op te stellen voor spionage of it-aanvallen.