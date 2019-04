Sharp voegt zich bij Olympus en Panasonic in ondersteunen van microfourthirds

Sharp heeft officieel zijn steun voor de camerasysteemstandaard microfourthirds uitgesproken. Dat betekent dat de fabrikant zich bij Olympus en Panasonic voegt, de twee drijvende krachten achter het microfourthirds-camerasysteem.

De ondersteuning van Sharp betekent concreet dat het bedrijf producten gaat uitbrengen die compatibel zijn met de standaard. Camera's van Sharp krijgen een vatting die overeenkomt met die van de camera's van Olympus en Panasonic, zodat het grote aantal objectieven voor microfourthirds-camera's ook beschikbaar is voor de producten van Sharp.

In de aankondiging wordt Sharp specifiek genoemd als een 'drijvende kracht achter 8k-beeldtechnologie'. Dat is niet voor niets; het bedrijf komt op termijn met een m4/3-camera die voornamelijk gericht is op videomakers en die een gestabiliseerde sensor bevat waarmee 8k-beelden kunnen worden geschoten. Een prototype van de camera werd getoond op de CES-beurs in Las Vegas.

Volgens Digital Camera World kan de camera 30 beelden per seconde opnemen met de 8k-resolutie en de h265-videocodec, al zou Sharp gezegd hebben dat 60fps ook mogelijk moet zijn. Verder heeft de camera een hdmi-poort van normale grootte, een usb-c-poort en een relatief groot 5"-touchscreen op de achterkant, dat via de zijkant volledig naar voren is te draaien.

Wanneer deze camera uitkomt, is nog onbekend, maar wellicht wordt in de komende dagen meer bekend. Tijdens de NAB Show in Las Vegas, die van 6 tot 11 april wordt gehouden, zal Sharp 'een kleine 8k-videocamera' tonen.