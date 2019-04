Respawn lost probleem op waardoor Apex Legends-spelers progressie verloren

Respawn Entertainment heeft een probleem opgelost waardoor spelers die versie 1.1 van Apex Legends speelden hun progressie verloren. De spelers kwamen op een verkeerde server terecht, waar ze weer vanaf level 1 moesten beginnen.

De ontwikkelaar van Apex Legends schrijft op Reddit dat spelers na de 1.1-update onbedoeld werden verplaatst naar een server die hun voortgang niet had bewaard. Spelers die woensdag de nieuwe versie hebben gedownload en gespeeld zagen daardoor hun progressie niet meer. Ook alle aankopen in de game waren daarmee verdwenen.

Na het ontdekken van de fout heeft Respawn alle servers van de game offline gehaald en de spelers weer teruggezet op de juiste servers, waar de progressie nog wel was bewaard. Na het oplossen van de fout in de update werd de nieuwe versie weer verspreid.

Spelers die op de verkeerde server terechtkwamen, hebben hun progressie weer terug. Het gaat om de voortgang die ze tot woensdagavond 19:00 Nederlandse tijd hebben gemaakt. Alle progressie die eventueel daarna is geboekt, toen de spelers weer van voren af aan moesten beginnen, is verloren.

Als spelers in de tijd dat de fout actief was aankopen hebben gedaan, krijgen ze hun geld terug. Hoeveel spelers er last hadden van de fout is niet bekend. Spelers die de update naar versie 1.1 woensdagavond nog niet hadden uitgevoerd, merken niets van het probleem zegt Respawn.