Respawn wil geen wekelijkse updates voor Apex Legends wegens werkdruk

Respawn, ontwikkelaar van onder andere battle-royalegame Apex Legends, geeft aan geen wekelijkse updates voor de shooter uit te willen brengen. Dit komt mede door de hoge werkdruk die dit met zich mee zou brengen.

Dat vertelt Respawn-ceo Vince Zampella in een interview aan Gamasutra. Apex Legends kwam een aantal maanden geleden uit en werd een grote hit. De hoofddirecteur is van mening dat dit niet betekent dat het spel meer content moet krijgen. Hij denkt dat het beste voor zijn team is om bij het originele releaseschema te blijven. Zampella geeft aan dat het doel altijd was om updates op seizoensbasis uit te brengen. Ook geeft hij aan dat het eerste seizoen nog niet genoeg content had. In het tweede seizoen corrigeert Respawn dit, maar niet door updates tussendoor. De eerste details van seizoen twee presenteert de studio tijdens het EA Play-evenement in juni.

Dit nieuws kwam bijna tegelijkertijd met een bericht van Polygon dat werknemers bij Fortnite-ontwikkelaar Epic Games werkweken van zo'n zeventig uur zouden hebben. Sommige ontwikkelaars zouden zelfs honderd uur per week werken.

Na de release van Apex Legends nam de populariteit van de gratis shooter al snel toe. Binnen 72 uur had de game 10 miljoen spelers, daarna werd al snel de mijlpaal van 25 miljoen spelers bereikt en na een maand speelden 50 miljoen gamers het battle-royalespel. Of het aantal spelers nog steeds stijgt is onduidelijk. Wel daalde sinds februari het aantal personen dat de game op Twitch keek van ongeveer 200.000 kijkers naar 35.000.