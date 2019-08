Apex Legends krijgt vanaf volgende week tijdelijk solomodus

Respawn komt met een solomodus voor Apex Legends. Volgens de studio wordt de modus tijdelijk toegevoegd tijdens het Iron Crown Collection Event. De modus is beschikbaar van 13 tot 27 augustus. Spelers vragen al lang om zo'n modus.

De makers van Apex Legends kondigen de solomodus aan op Twitter. Veel details behalve het tijdsbestek van de tijdelijke modus geven ze niet. De modus is vermoedelijk gelijk aan de reguliere spelmodus waarin teams van drie spelers het tegen elkaar opnemen, met het verschil dat iedereen voor zich speelt.

Het is opvallend dat Respawn de solomodus als een tijdelijke feature introduceert. Vanuit de spelers is er al langer de vraag naar zo'n modus, of een mogelijkheid om met duo's te spelen. De mogelijkheid om alleen of met één teamgenoot te spelen is standaard in de meeste battleroyalegames.

Mogelijk gebruikt Respawn de tijdelijke periode als een test en keert de solomodus daarna terug. Daarover heeft de studio echter niets bekendgemaakt. In februari werden er al aanwijzingen in de code van de game gevonden die wijzen op de aanwezigheid van solo- en duomodi, maar die zijn nooit beschikbaar geweest.