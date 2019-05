Apex Legends komt waarschijnlijk uit voor mobiele apparaten

Uitgever Electronic Arts heeft tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers laten weten dat er 'vergevorderde onderhandelingen' gaande zijn om Apex Legends zowel op mobiele apparaten als in China uit te brengen.

Blake Jorgensen, de chief operating officer bij Electronic Arts, gaf in een toelichting op de kwartaalcijfers nog geen nadere details, zoals een releasedatum. Ook zei hij verder niets over de platforms waarop de mobiele versie moet uitkomen. Vermoedelijk komt de game uit voor zowel Android als iOS, maar het kan dat een van de besturingssystemen eerst aan de beurt is. Zodra de onderhandelingen voor een mobiele versie van Apex Legends zijn afgerond, zal EA daarover berichten, aldus Jorgensen. Overigens heeft de uitgever het spel via Origin ook beschikbaar gemaakt in Zuid-Korea.

In de toelichting werd het succes van Apex Legends benadrukt, waarbij mijlpalen als het snel bereikte spelersaantal van 50 miljoen werd aangehaald. De populariteit van het battle royale-spel lijkt inmiddels minder hoog te zijn dan in de eerste paar maanden na de release in februari; daar zegt EA niets over, maar het bedrijf gaf wel aan dat het zich nu sterk richt op het bieden van een 'lange termijndienst' voor Apex Legends, inclusief nieuwe seizoenen met 'meer robuuste' Battle Pass-content, nieuwe legends en 'spannende evoluties' van de in-game omgeving. Onder meer op de content die met de eerste Battle Pass werd geïntroduceerd was de nodige kritiek.

Andrew Wilson, de ceo van EA, ging ook in het op het slecht ontvangen Anthem. Hij zegt dat het spel in het vierde kwartaal niet aan de verwachtingen heeft voldaan. 'Maar we geloven in het team van BioWare en we geloven ook in wat ze met de game hebben willen neerzetten, namelijk het bouwen van een nieuwe ip en het mengen van genres om een nieuw publiek te bereiken'. Hij spreekt ook over 'de pracht van de wereld' in Anthem en dat 'het rondvliegen in de Javelin-suits voor geweldige gameplay zorgt'. Wilson erkent echter ook dat er de nodige negatieve feedback van spelers is en dat ze onder andere meer verdieping en variatie in missies willen. Wilson meldt dat het team achter het spel zich nu richt op verbeteringen en dat er daarna meer inhoudelijke updates en events volgen.

Het afgelopen vierde fiscale kwartaal boekte het bedrijf een nettowinst van 209 miljoen dollar, terwijl dat een jaar eerder nog 607 miljoen dollar was. De omzet kwam uit op 1,24 miljard dollar, terwijl dat in hetzelfde kwartaal een jaar eerder nog 1,58 miljard dollar was. EA zegt dat Apex Legends tien keer zoveel inkomsten opleverde dan verwacht. Ook op het vlak van de digitale verkopen van producten en diensten, waar bijvoorbeeld het nog altijd goed presterende FIFA ultimate team onder valt, was er wederom een stijgende lijn te zien. Met name het onderdeel live services groeide, maar ook de digitale verkopen voor pc en andere platforms zaten in de lift.