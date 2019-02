'EA brengt maandag free-to-play Titanfall battle royale-game uit'

EA gaat naar verluidt aanstaande maandag een battle royale-game in het Titanfall-universum uitbrengen. Dat melden verschillende sites, waaronder Kotaku. De game zal gratis te spelen zijn en uitkomen op pc's, Xbox One en PlayStation 4. Het spel heet Apex Legends.

Kotaku schrijft dat spelers echter niet de bekende exosuits van Titanfall zullen kunnen gebruiken. In plaats daarvan krijgen ze moba-achtige hero abilities om de gevechten meer diepgang te geven. Spelers kunnen in hun eentje of in teams van maximaal drie spelers aan de slag gaan. Een tipgever van Kotaku omschrijft de game als "Titanfall, vermengd met Overwatch en de Blackout-modus van Black Ops 4".

Schijnbaar wil EA van tevoren zelf niets bekendmaken over de game. Het nieuws komt nu uit omdat EA streamers en YouTubers heeft uitgenodigd om de game te proberen, maar ze hoefden geen nda te ondertekenen. Vandaar dat het nieuws zich nu via meerdere wegen tegelijk naar buiten baant.

In december waren nog tekenen te zien dat Titanfall-studio Respawn Entertainment zou werken aan Titanfall 3. Wellicht dat het toen om Apex Legends ging. Dat is echter niet duidelijk en mogelijk volgt Titanfall 3 op een later moment. Daarnaast werkt Respawn aan Jedi: Fallen Order. Tweakers heeft ook reviews gemaakt van de eerste Titanfall en het vervolg.