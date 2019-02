Cryptobeurs QuadrigaCX kan niet bij 120 miljoen euro aan valuta na dood eigenaar

Gebruikers van de Canadese crypto-exchange QuadrigaCX kunnen momenteel niet bij hun valuta omdat de eigenaar, de enige met toegang tot de cold wallet, overleden is. 120 miljoen euro aan crypto is daardoor vooralsnog onbereikbaar.

De dertigjarige eigenaar van QuadrigaCX, Gerry Cotten, liep in december in India de ziekte van Crohn op, waaraan hij overleed. Cotten had de cold wallet op een versleutelde laptop geplaatst en alleen hij wist hoe die ontsleuteld kon worden. Het merendeel van de tegoeden van de 115.000 klanten die in de plus staan, staan op deze laptop. Dat schrijft Coindesk op basis van rechtbankdocumenten. De beurs handelde in bitcoin, bitcoin cash, bitcoin cash SV, bitcoin gold, litecoin en ether.

QuadrigaCX vraagt creditor protection aan; tijdelijke bescherming tegen crediteuren om tijd te winnen om de laptop te ontsleutelen. Die taak en de taak om de crediteuren te bevredigen, ligt nu bij de weduwe van Cotten. Die heeft experts ingehuurd om Cotten's accounts en apparaten te kraken. Bij zijn persoonlijke en professionele e-mail is dat al gelukt, maar dit is niet genoeg gebleken om bij de fondsen te komen. Hij heeft ook een versleutelde messenger gebruikt, maar die berichten worden na verloop van tijd automatisch verwijderd, wat de kans klein maakt dat de experts er op tijd bij komen.

Sinds de problemen bij de beurs begonnen, heeft het nog wel automatische en handmatige inleggingen geaccepteerd. Inmiddels is de beurs echter wel op zwart gegaan. Als klap op de vuurpijl is QuadrigaCX ook verwikkeld in een gerechtelijke strijd met meerdere betalingsverwerkers. Die hebben nog eens 46 miljoen euro van de beurs in handen.

De weduwe sluit niet uit dat het onderaan de streep beter is om de beurs te verkopen. Een van de redenen voor de crediteurenbescherming is dan ook om de waarde van de beurs te behouden. Aanbiedingen om de beurs te kopen, zouden al zijn gemaakt.