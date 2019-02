Apple gaat conform wetgeving gebruikersdata Russen lokaal opslaan

Apple gaat voldoen aan de Russische wet waarin staat dat gebruikersdata van Russen ook in Rusland opgeslagen moet worden. Die wet geldt sinds 2015. Mochten veiligheidsdiensten erom vragen, dan moet Apple die gebruikersdata overhandigen.

Apple gaat namen, adressen, e-mailadressen en telefoonnummers van zijn Russische gebruikers opslaan in het land. Opvallend is dat iCloud-data niet genoemd wordt, terwijl dit onder de wet wel meegenomen zou moeten worden. De redenering hiervoor is onduidelijk. De Russische telecom- en mediawaakhond Roskomnadzor bevestigt het nieuws tegenover tijdschrift Foreign Policy. Apple heeft niet gereageerd op herhaalde verzoeken om commentaar vanhet blad.

Sinds de inwerkingtreding van de wet in 2015 probeert Rusland techbedrijven zover te krijgen om te voldoen aan de wet. In sommige gevallen worden harde maatregelen getroffen, zoals de blokkade voor LinkedIn. In andere gevallen wordt er geschermd met relatief lage boetes, die niet tot verandering leiden. Overigens wil Rusland de maxima voor dat soort boetes wel verhogen. Facebook en Twitter voldoen nog niet aan de wet, zo bleek laatst.

De antiterrorismewet die techbedrijven verplicht om op verzoek gebruikersdata te overhandigen aan veiligheidsdiensten, geldt sinds 2018. Daar is geen gerechtelijk bevel voor nodig.

Apple verkeert in een soortgelijke situatie in China. De techgigant heeft een datacentrum gebouwd in dat land om te voldoen aan soortgelijke wetgeving. Op het gebied van de bestrijding van terrorisme heeft China ook strenge regels.