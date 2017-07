Apple bouwt zijn eerste datacentrum in China om iCloud aan te blijven bieden

Apple gaat zijn eerste datacenter in China opzetten. Bij de bouw werkt het bedrijf samen met een Chinese ict-dienstverlener. Apple is tot deze constructie genoodzaakt om te voldoen aan een nieuwe wet en om iCloud aan te kunnen blijven bieden in China.

Apple bouwt het datacenter in de Chinese provincie Guizhou en werkt samen met het lokale bedrijf Guizhou-Cloud Big Data Industry. De bouw is onderdeel van een investering in de provincie van omgerekend 871 miljoen euro. Apple verklaart tegenover Reuters dat met het rekencentrum de snelheid en stabiliteit van zijn diensten gaat verbeteren, maar dat het bedrijf er ook mee aan regelgeving zal voldoen.

"Deze regels vereisen dat clouddiensten beheerd worden door Chinese bedrijven. Daarom werken we samen met GCBD om iCloud aan te bieden", verklaart het bedrijf uit Cupertino. Eind mei werd in China een 'internetbeveiligingswet' van kracht die strenge regels oplegt aan internetbedrijven. Onderdeel hiervan zijn restricties met betrekking tot het opslaan en verwerken van persoonsgegevens: bedrijven mogen data alleen nog in China opslaan.

Maandag werd bekend dat Apple eveneens een tweede datacenter in Denemarken bouwt. De fabrikant gaat dit gebruiken voor zijn Europese onlinediensten. De faciliteit verrijst in Aabenraa, gaat 802 miljoen euro kosten en draait volledig op windenergie en biomassa. Apple heeft daarnaast al een datacenter in het Deense Viborg.