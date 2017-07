'China eist installatie van app om minderheden in de gaten te houden'

De Chinese overheid vraagt burgers in de provincie Xinjiang om een app te installeren. De app moet ertoe dienen om 'terroristische inhoud' op te sporen en doorzoekt de bestanden op smartphones. In Xinjiang wonen veel Oeigoeren.

Mashable bericht over de app, nadat Radio Free Asia het verzoek om de app te installeren eerder al publiceerde. Daarin worden Android-gebruikers gevraagd om een qr-code te scannen en een app met de naam CleanWebGuard te installeren. Volgens Mashable heet de app Jingwang. Officieel moet de app 'terroristische video's en geluidsbestanden filteren' door deze op te sporen en te verwijderen. De verplichting tot installatie zou voor iedereen gelden.

Na installatie doorzoekt de app telefoons op md5-hashes van mediabestanden en vergelijkt deze met een overheidsdatabase van 'illegale content'. Daarnaast verzamelt de software gegevens als wifi-logins, imei- en simkaartdata en chatlogs uit apps als WeChat en Weibo. Er zou met steekproeven gecontroleerd worden of mensen de app hebben geïnstalleerd. Vertegenwoordigers van Human Rights Watch en Amnesty International spreken zich tegenover Mashable kritisch uit over de app, omdat onduidelijk is welke gegevens worden verzameld en omdat het een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer is.

Er zijn al langer spanningen tussen de islamitische Oeigoeren en de Chinese overheid. Een woordvoerder van het World Uyghur Congress, dat zich naar eigen zeggen inzet voor een politieke toekomst voor de Oeigoeren, stelt tegenover Radio Free Asia dat de Chinese overheid zich met de maatregelen op alle moslims richt. Daaronder vallen ook andere minderheden in de regio.