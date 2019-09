Apple hekelt 'paniekzaaierij' van Google rondom onderzoek iPhone-hacks

Apple vindt dat Google onnodig paniek zaaide met de berichtgeving rondom de grote iPhone-hacks van een week geleden geleden. Het bedrijf zegt dat de ontdekte kwetsbaarheid slechts twee maanden actief was. Apple erkent ook dat de aanval op Oeigoeren was gericht.

Dat schrijft Apple in een openbare brief. Het bedrijf reageert daarmee op Googles ontdekking van vorige week. Beveiligingsonderzoekers van het bedrijf maakten toen details bekend over kwetsbaarheden in besturingssysteem iOS die zouden zijn misbruikt om iPhones te infecteren met malware.

In een analyse zei Google dat de kwetsbaarheden al sinds september 2016 werden ingezet. Dat zou gebeuren op websites waarbij bezoekers direct geïnfecteerd werden als zij die bezochten. Apple ontkent dat het lek zo lang actief was. 'Alles wijst erop dat de websiteaanvallen een korte periode duurden, ruwweg twee maanden, in plaats van twee jaar zoals Google impliceert.' Het bedrijf zegt daarnaast dat de kwetsbaarheid tien dagen is nadat het werd ontdekt is gerepareerd. 'Toen Google bij ons aanklopte werkten we al aan een fix', schrijft Apple.

Apple hekelt de manier waarop Google 'de valse indruk wekt' dat het lek op grote schaal werd uitgebuit. Google schreef in het onderzoek termen als 'mass exploitation', en schreef dat de aanvallen werden gebruikt om 'privéactiviteiten van complete bevolkingen in real time te volgen.' Apple ontkent dat en zegt dat iPhone-gebruikers niet persé getroffen zijn.

Apple erkent dat de website waarschijnlijk de Oeigoers-Chinese minderheidsgroepering volgde. Ook nadat Google het onderzoek publiceerde was niet duidelijk welke websites precies werden gebruikt voor de aanvallen, en voor welk doel dat was. Wel zeiden bronnen later tegen Forbes dat het zou gaan om Chinese aanvallen tegen Oeigoeren. Die worden in China al jaren opgejaagd en door de overheid in 'heropvoedingskampen' geplaatst. Apple wijst in de brief niet specifiek met de vinger naar China, maar zegt wel dat de aanval bestond uit 'minder dan een dozijn websites met content die aan de Oeigoerse gemeenschap is gerelateerd.'