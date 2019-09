'Apple wil ontslagen Siri-meeluisteraars zelf aannemen'

Apple is weer begonnen met het aannemen van werknemers voor het beluisteren van Siri-opnames. Het bedrijf zou die mensen dit keer zelf in dienst willen nemen, in plaats van hen als aannemers in te huren.

Het zou volgens The Irish Times gaan om zo'n 400 vacatures. Volgens de krant lijkt het erop dat Apple de medewerkers nu zelf wil inhuren in plaats van het werk uit te besteden. Apple stopte een paar weken geleden met het programma waarbij bepaalde Siri-opnames werden afgeluisterd door echte mensen, nadat daar ophef over ontstond. Nadat Apple het programma stopzette verloren honderden medewerkers hun baan. Zij werkten bij bedrijven als Lionbridge en Globetech als onderaannemers.

Apple zegt dat het een nieuw programma wil opstarten waarbij opnames van de spraakassistent worden beluisterd, maar dat dat nu op basis van opt-in gebeurt. Daardoor wil het bedrijf het team weer verder uitbouwen. Apple zegt dat de ontslagen werknemers kunnen solliciteren op de functie zodra dat gebeurt, al wil het bedrijf niet zeggen per wanneer het programma weer wordt doorgezet.