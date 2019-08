Apple laat iPhone-gebruikers wellicht Spotify-nummers spelen via Siri

Apple en Spotify zijn in gesprek over de mogelijkheid om iPhone-gebruikers muziek van Spotify te laten afspelen via stemassistent Siri. Althans, dat meldt The Information op basis van meerdere bronnen.

De gesprekken tussen Apple en Spotify, die plaatsvinden volgens drie mensen die bekend zijn met de materie, gaan naar verluidt over de mogelijkheid voor iPhone-gebruikers om aan Siri te vragen nummers, afspeellijsten en albums van de Spotify-muziekdienst af te spelen. Als dit uiteindelijk wordt doorgevoerd, zou Spotify gebruikmaken van de functie in iOS 13 en iPadOS 13 waarmee apps van derden in feite op gelijke voet met Apple Music komen te staan als het gaat om het laten afspelen van muziek via Apples stemassistent Siri.

The Information meldt dat het Zweedse muziekbedrijf voorheen op zijn site had staan dat Apple niet toelaat dat Spotify op de HomePod komt en dat Apple het zeker niet mogelijk maakt voor Spotify om met Siri te verbinden voor het afspelen van muziek. Dat is recent aangepast naar een passage waarin staat dat Apple heeft aangekondigd dat het Spotify wel toegang geeft tot Siri voor het afspelen van muziek. Volgens Spotify heeft Apple daarbij overigens niet de naam van de concurrerende muziekdienst genoemd en zal de HomePod standaard Apple Music kiezen bij een stemcommando.

Als dit op termijn wordt doorgevoerd voor iPhone-gebruikers zou het een opmerkelijke stap zijn omdat Apple Music en Spotify elkaars concurrenten zijn en omdat beide partijen elkaar eerder dit jaar verwijten maakten. Spotify vindt dat Apple met voorwaarden van de App Store bijdraagt aan oneerlijke concurrentie, waarbij Apple zijn eigen Music-dienst zou bevoordelen, onder meer via de dertig procent omzetafdracht die Apple van ontwikkelaars van bepaalde apps vraagt. Het bedrijf heeft geklaagd bij de Europese Commissie, die naar verluidt een onderzoek is gestart. Apple verweerde zich tegen de beschuldigingen en zei ze overdreven te vinden, omdat er volgens het bedrijf uit Cupertino geen reden voor Spotify was om de prijs van Spotify Premium te verhogen.

Officieel is de komst van deze Siri-optie voor Spotify-gebruikers nog niet bevestigd en vooralsnog is dan ook onduidelijk wanneer dit zou worden toegevoegd. Concurrerende stemassistenten zoals Amazons Alexa en Google Assistent laten gebruikers wel Spotify-muziek afspelen via stemcommando's.