Apple Music krijgt afspeellijst met nieuwe muziek die elke dag ververst

Apple heeft een nieuwe afspeellijst aan zijn Music-dienst toegevoegd waarmee gebruikers elke dag naar nieuw uitgekomen muziek kunnen luisteren. De muziek lijkt voor elke gebruiker hetzelfde te zijn en kent verschillende genres.

Het gaat om de afspeellijst New Music Daily, waar gebruikers van de muziekstreamingdienst zich op kunnen abonneren. Apple belooft nieuwe muziek van 'over de hele wereld' toe te voegen en een variatie aan genres op te nemen. Overigens lijkt de lijst niet gebaseerd te zijn op het luistergedrag van de gebruiker: de afspeellijst lijkt voor iedereen hetzelfde te zijn.

Concurrenten hebben vergelijkbare afspeellijsten; zo heeft Spotify Discover Weekly, een wekelijks verversende afspeellijst waarbij de gebruiker nieuwe muziek voorgeschoteld krijgt. Overigens vervangt New Music Daily de afspeellijst Best of The Week, waarbij Apple wekelijks nieuwe muziek voorschotelde; de nieuwe lijst krijgt dus dagelijks een verversing.