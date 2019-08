YouTube gaat strenger optreden tegen ongepaste kindervideo's

YouTube heeft zijn beleid omtrent kindervideo's verder aangescherpt, waarbij het video's die op kinderen zijn gericht maar daarbij geweld of seks bevatten, van de website verwijdert. Wanneer video's niet op kinderen zijn gericht wordt er een leeftijdsrestrictie aan gehangen.

Op een recent online gezette supportpagina legt Google uit hoe het zijn beleid omtrent kindervideo's aanpast op YouTube, waarbij het dus strenger gaat modereren op ongepaste content voor kinderen. In plaats van leeftijdsrestricties op te leggen aan video's met geweld, seks of andere ongepaste content voor kinderen, worden dergelijke video's verwijderd als zij zich duidelijk op kinderen richten. Dat kan bijvoorbeeld doordat er tags aan de video hangen die aangeven dat het een kindervideo is, of als dit in de beschrijving is weergegeven.

Google noemt dat misleiding, en gaat daarom de video's voortaan verwijderen, om zo de kans te verkleinen dat kinderen in aanraking komen met ongepaste content. Wie overigens dergelijke video's maakt zonder daarbij aan te geven dat het gaat om een kindervideo, of duidelijk aangeeft dat volwassenen het publiek zijn, krijgt alleen een leeftijdsrestrictie opgelegd. Google spoort videomakers aan om de richtlijnen te volgen bij het maken van kindervideo's om te voorkomen dat video's worden verwijderd.

YouTube is al enige tijd bezig met het kindvriendelijker maken van de website. Zo bracht het onlangs YouTube Kids uit, en verwijderde het een groot aantal ongepaste kindervideo's. Tevens moet een recent aangepast algoritme ervoor zorgen dat kindvriendelijke video's beter zichtbaar worden.