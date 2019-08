YouTube zet rem op auteursvergoedingen voor heel korte muziekfragmenten

Door een aanpassing van de auteursrechtenregeling wil YouTube voorkomen dat overijverige platenmaatschappijen nog langer inkomsten opeisen voor onbedoelde of heel korte muziekfragmenten in videoclips, zoals de muziek op de radio van een voorbijrijdende auto.

In een blogpost meldt YouTube dat het afgelopen moet zijn met 'het agressief claimen van hele korte muziekfragmenten' in filmpjes. Volgens de videodienst is deze tactiek bijzonder oneerlijk voor de maker van het filmpje die al zijn inkomsten ziet verdwijnen naar de platenmaatschappij of de copyrighthouder, ongeacht hoe lang het bewuste geluidsfragment duurt.

Vanaf september voert YouTube daarom een aantal aanpassingen door in zijn auteursrechtenregeling. Copyrighthouders mogen niet langer inkomsten claimen voor erg korte muziekfragmenten van een paar seconden of voor geluidsfragmenten die onopzettelijk in een clip zijn beland. Bij copyrighthouders die hardnekkig doorgaan met deze praktijk, wordt volgens YouTube de toegang ontzegd tot de mogelijkheid om zogeheten 'manuele claims' in te dienen. Bij dit type claim is het noodzakelijk dat de copyrighthouder de video daadwerkelijk bekijkt.

Overigens blijft het voor copyrighthouders wel mogelijk om, via de handmatige claimtool, bepaalde video’s óf inkomsten uit die video’s te blokkeren, zelfs bij video’s met heel korte muziekfragmenten. YouTube geeft toe dat deze regeling op de korte termijn kan leiden tot meer geblokkeerde filmpjes, maar stelt dat het een belangrijke stap is om 'op langere termijn tot een beter evenwicht te komen'.

Vorige maand verplichtte YouTube copyrighthouders al tot het aanbrengen van timestamps voor alle manuele claims, zodat de maker van het filmpje precies kan zien welk geluidsfragment er wordt geclaimd. Het bedrijf introduceerde in Creator Studio ook een bewerkingstool om zo’n timestamp te gebruiken om content te verwijderen die indruist tegen het auteursrecht.