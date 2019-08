'Nieuw YouTube-algoritme moet kindvriendelijke content zichtbaarder maken'

YouTube zou veranderingen in zijn zoekalgoritmes hebben doorgevoerd, waardoor content die te boek staat als kindvriendelijk beter vindbaar zou zijn. De verandering is mogelijk doorgevoerd om tegemoet te komen aan de Amerikaanse FTC.

De veranderingen zouden vorige maand zijn doorgevoerd en zouden het voor ouders gemakkelijker moeten maken om 'kwaliteitscontent' voor kinderen te vinden. Dat heeft YouTube niet publiekelijk bekendgemaakt, maar volgens persbureau Bloomberg zijn de veranderingen stilletjes doorgevoerd. Dat zou mogelijk zijn gedaan na druk van de Amerikaanse waakhond FTC, die onderzoek doet naar zorgen dat kinderen op YouTube gemakkelijk in aanraking zouden komen met schadelijke content.

Als gevolg van het aanpassen van het algoritme hebben sommige contentmakers gerapporteerd dat zij aanzienlijk minder verkeer op hun video's krijgen. Zo stelt Family Video Network tegenover Bloomberg dat de meeste veranderingen aan de algoritmes in YouTube weinig veranderen aan de views op video's, maar dat deze keer een grote omslag in het verkeer te zien was; er kwamen aanzienlijk minder kinderen naar de video's kijken. Een andere videomaker zag het verkeer met maar liefst 98 procent afnemen. Er zijn overigens ook videomakers die juist het verkeer zagen toenemen.

Videomakers zouden verder niet van tevoren van de wijzigingen op de hoogte zijn gesteld. Wel heeft de aanpassing mogelijk grote gevolgen, aangezien vindbaarheid voor sommige videomakers een belangrijke graadmeter is voor het inkomen dat zij met hun video's kunnen verdienen. Overigens zijn er ook YouTube-gebruikers die aangeven na de veranderingen ineens aanbevelingen voor kindervideo's te krijgen, ondanks dat zij normaal gesproken niet naar zulke video's kijken. YouTube bevestigde weliswaar een verandering te hebben doorgevoerd, maar gaf verder geen details. Daardoor is niet geheel duidelijk waar de veranderingen aan het algoritme op zijn gebaseerd, en hoe Google kwaliteitscontent precies definieert.

YouTube kwam enige tijd geleden negatief in het nieuws vanwege video's die voor kinderen lijken, maar content bevatten die niet voor hen geschikt is. Kort daarna kwam ook al een gerucht naar buiten dat YouTube zou overwegen om alle kindervideo's naar het recent geïntroduceerde YouTube Kids te verplaatsen.