'YouTube overweegt alle kindervideo's naar YouTube Kids-app te verplaatsen'

YouTube overweegt volgens de WSJ rigoureuze maatregelen door te voeren om te voorkomen dat jonge kijkers met ongewenste beelden in aanraking komen op het videoplatform. Zo zou YouTube erover denken alle kindervideo's van zijn platform te halen.

Video's voor kinderen zouden dan alleen nog in de YouTube Kids-app te zien zijn, schrijft de doorgaans goed ingelichte Wall Street Journal. Daarnaast zouden er intern stemmen opgaan om te stoppen met het automatisch afspelen van nieuwe video's als een gekeken video is afgelopen. Deze praktijk kreeg kritiek te verduren omdat de suggesties die YouTubes algoritme voorschotelt lang niet altijd geschikt voor kinderen zijn.

YouTube wil de overwegingen niet bevestigen of ontkennen maar spreekt ervan dat er veel ideeën voor verbetering in overweging genomen worden en dat sommige daarvan ideeën blijven. Het videoplatform lag in het verleden regelmatig onder vuur omdat het niet genoeg zou doen om kinderen te beschermen tegen schokkende beelden.

Onder andere verschijnen er veel video's die voor kinderen bedoeld lijken en bekende tekenfilmfiguren bevatten, maar in werkelijkheid kindonvriendelijk zijn. In het verleden verschenen die ook op YouTube Kids, waarna het platform de monitoring daarvan aanscherpte. Ook schakelt YouTube sinds begin dit jaar reacties uit bij video's met kinderen.