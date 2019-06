Microsoft en Kano introduceren 'laptopbouwpakket' voor kinderen

Microsoft en Kano introduceren de Kano PC. Dit is een kit met Windows-tablet, toetsenbord, accu en speaker die kinderen in elkaar kunnen zetten om deze als laptop te gebruiken. Het pakket moet onder andere interesse opwekken voor de werking van een computer.

Jongeren moeten de accu en speaker verbinden met het 'moederbord' en ook het toetsenbord in de cover dienen ze te verbinden. De achterkant van de body is transparant om zicht te bieden op wat chips en ook op de passieve koeling van de cpu en gpu. Hierover krijgen de jongeren ook wat uitleg. Het scherm is een 11,6"-touchscreen, de processor is de Atom x5-Z8350, er is 4GB ram, 64GB opslag, twee usb-poorten, hdmi, een 3,5mm-audiojack en een microfoon.

Het doel van het project is om kinderen en jongeren op school een doe-het-zelf-ervaring te geven en ze te interesseren voor computers en programmeren. De Kano PC draait Windows 10 in S-mode en standaard zijn de apps How Computers Work, Make Art voor het werken met Coffeescript, de Kano-app voor programmeren, Paint 3D en Minecraft: Education Edition aanwezig.

De Kano PC verschijnt in oktober in de VS en het VK voor respectievelijk 300 dollar en 300 pond. Ook in Europa komt de kit beschikbaar voor een nog onbekende prijs.