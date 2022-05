Microsoft en Kano brengen nieuw 'laptopbouwpakket' voor kinderen uit

Microsoft en Kano hebben een tweede versie van hun Kano PC-bouwpakket uitgebracht. Het nieuwe model heeft een krachtigere processor en een langere accuduur. De prijs is met driehonderd dollar gelijk aan die van de eerste uitvoering die vorig jaar in juni uitkwam.

De tweede generatie van de Kano PC heeft een Intel Celeron N4000-processor. Die 6W-cpu is ook gebaseerd op de Atom-architectuur, maar een stuk krachtiger dan de Atom x5-Z8350 met een tdp van 2W, die in het eerste model zit. Het apparaat heeft 4GB ram, 64GB flashopslag, een micro-sd-kaartlezer en een 11,6"-touchschreen. De Kano PC wordt geleverd met Windows 10 in S-modus.

Volgens de fabrikant bedraagt de accuduur tien uur. Opladen gaat nu via usb-c. Ook hebben de usb-a-poorten een upgrade gekregen van usb 2.0 naar usb 3.0. De Kano PC is een dikke tablet met een doorzichtige achterkant en toetsenbordcover. Het apparaat wordt geleverd met een lespakket dat kinderen inzicht moet geven in de werking van computers. Voor gebruik dienen een aantal onderdelen zoals de accu en speaker zelf aangesloten te worden.

Het lespakket bevat verder tools en uitleg om kinderen kennis te laten maken met programmeren en concepten als input en output, opslag, hardware en software. De vernieuwde Kano PC is in de Verenigde Staten beschikbaar voor driehonderd dollar, zowel bij de fabrikant als bij Microsoft. Volgens Kano komt de zelfbouwcomputer binnenkort ook uit in Europa, maar een europrijs is nog niet bekendgemaakt.