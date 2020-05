Google brengt applicatie uit om kinderen te leren lezen

Google heeft Read Along uitgebracht, een applicatie voor basisschoolkinderen. De applicatie is bedoeld om kinderen beter te leren lezen, en is beschikbaar in meerdere talen. Daar zit het Nederlands overigens nog niet bij, al geeft Google aan dat de software nog in ontwikkeling is.

Volgens Google is Read Along beschikbaar op het Android-besturingssysteem in 180 landen, en in 9 talen. Het gaat daarbij onder andere om het Engels, Portugees en Spaans. Of er ook aan het Nederlands wordt gewerkt is niet duidelijk. Wel geeft de internetgigant te kennen dat het om een vroege versie van Read Along gaat, die nog in ontwikkeling is en waar de komende tijd nog nieuwe functionaliteit aan wordt toegevoegd.

Met Read Along kunnen kinderen op speelse wijze beter leren lezen, zo stelt Google. Het is bedoeld voor kinderen vanaf vijf jaar, en is al enige tijd als test beschikbaar in India, onder de naam Bolo. De ontwikkeling is inmiddels ver genoeg gevorderd dat ook de rest van de wereld mee mag doen.

De software is gratis beschikbaar en kan offline worden gebruikt, zodra het lesmateriaal is gedownload. Er kan met spraakbesturing worden gewerkt, en Google belooft dat de opgenomen spraak niet naar zijn servers wordt verstuurd; de analyse wordt op het apparaat gedaan.