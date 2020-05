Google brengt ontwikkeling van chat- en communicatieapps onder in één team

Google brengt de ontwikkeling van al zijn chat- en communicatieapps onder bij het G Suite-team. Tot nu toe waren er verschillen teams verantwoordelijk voor apps als Google Meet, Google Chat, Berichten, Duo en de Telefoon-app.

Google bevestigt in een verklaring tegenover The Verge dat Javier Soltero vanaf nu de leiding heeft over alle communicatieproducten van Google. Hij werd vorig jaar in oktober aangesteld als de vice president en general manager van het G Suite-team. De verdere ontwikkeling van alle chat- en communicatieapps valt nu dus onder zijn bewind.

Google Meet, het voormalige Hangouts Meet, en Google Chat, waren al onderdeel van het G Suite-team. Daar komen nu dus de Berichten- en Telefoon-apps bij, net als videobelapp Google Duo. Soltero zegt tegen The Verge dat er geen plannen zijn op dit moment om veranderingen te maken aan het aanbod. Google is voorlopig niet van plan om het aantal apps terug te brengen.

De zoekgigant staat bekend om zijn gefragmenteerde aanbod van chat- en communicatieapps. Zo werd eind vorig jaar nog een chatfunctie toegevoegd aan de Foto's-app. Enkele jaren geleden had Google ook nog chatapp Allo in zijn assortiment, maar die is geschrapt.

Soltero heeft veel ervaring met berichtenapps. was medeoprichter van e-mailapp Acompli, die in 2014 werd gekocht door Microsoft voor 200 miljoen dollar. Microsoft bouwde die app in enkele maanden om tot Outlook Mobile.