Google voegt groepsgesprekken uit Hangouts binnenkort toe aan Google Chat

Google voegt vanaf 3 december ondersteuning voor Hangouts-groepsgesprekken toe aan zijn Chat-dienst. Daarmee kunnen gebruikers gemakkelijker overstappen naar Chat, zonder hun groepen of chatberichten te verliezen. Google Chat is momenteel alleen beschikbaar voor bedrijven, maar komt volgend jaar ook uit voor consumenten.

Groepsgesprekken uit Hangouts zullen 'de komende weken' verschijnen in Google Chat, zo meldt het bedrijf in een blogpost. Aanvankelijk zullen alleen de gesprekken zelf in Chat verschijnen; de gespreksgeschiedenis en berichten volgen kort daarna, meldt Google. Hiermee kunnen gebruikers gemakkelijker overstappen van Hangouts naar Google Chat, zonder 'context te verliezen'. Google Chat is momenteel alleen beschikbaar voor bedrijven die Google Workspaces gebruiken. In de eerste helft van 2021 komt de dienst ook gratis beschikbaar voor alle gebruikers. Consumenten kunnen op dat moment overstappen van Hangouts naar Google Chat, eveneens met behoud van hun berichten, contacten en gesprekken. Vervolgens wordt Hangouts op termijn uitgefaseerd.

Verder krijgen groepsgesprekken in Google Chat op 3 december enkele andere nieuwe functies. Zo kunnen gebruikers vanaf dan nieuwe leden toevoegen aan een bestaand groepsgesprek. Wanneer gebruikers dat doen, krijgen alle groepsleden een bericht te zien wanneer een nieuw lid wordt toegevoegd. Die nieuwe leden krijgen vervolgens toegang tot de volledige chatgeschiedenis binnen die groep. Gebruikers kunnen er ook voor kiezen om een nieuw groepsgesprek te starten met dezelfde personen uit een huidige groep.

Aan de andere kant komen één-op-één-gesprekken, 'geüpdatete groepsgesprekken' en unthreaded rooms uit Google Chat binnenkort naar de klassieke Hangouts-dienst. Dit moet compatibiliteit tussen de Chat- en Hangouts-diensten vergroten, zolang die laatste nog wordt ondersteund.

Google besloot al twee jaar geleden al om op termijn te stoppen met Hangouts, dat lange tijd de standaard video- en chatdienst was geweest. Dat zou in 2020 moeten gebeuren, maar de dienst is nog steeds bruikbaar. Aanvankelijk zou de chatdienst opgaan in Allo en Duo, maar inmiddels lijkt Google respectievelijk Chat en Meet te bieden als vervangende diensten voor respectievelijk tekst- en videogesprekken. Google stopte vorige week al met videogesprekken voor groepen in Hangouts.

Nieuwe functies in Google Chat. Afbeeldingen via Google