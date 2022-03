Renders tonen Samsung Galaxy A32 5G-smartphone met platte achterkant

Er zijn renders verschenen van een nog onaangekondigde Samsung Galaxy A32 5G-smartphone. Deze telefoon heeft een platte achterkant die beschikt over drie camera's en een nog onbekende sensor. De releasedatum en adviesprijs zijn nog niet bekend.

De renders zijn op Voice gepubliceerd door Onleaks. Deze Twitter-gebruiker maakt renders op basis van CAD-ontwerpen, die hij bijvoorbeeld krijgt van accessoiremakers. De renders van OnLeaks zijn geregeld waarheidsgetrouw.

De Samsung Galaxy A32 5G heeft een platte achterkant, terwijl andere Galaxy-toestellen geregeld een wat meer gebogen ontwerp hebben. De achterkant is volgens OnLeaks vermoedelijk van plastic gemaakt en herbergt drie camerasensors. Normaliter worden deze camera's op een 'camera-eiland' geplaatst, maar bij dit model lijken de sensoren direct in de achterkant verwerkt te zitten. De smartphone beschikt ook over een vierde sensor, maar de werking daarvan is nog onbekend.

De frontcamera zit verwerkt in een druppelvormige inkeping in het 6,5"-scherm. OnLeaks noemt nog geen paneeltype voor de A32 5G, maar de huidige Galaxy A31 heeft een amoledscherm. Het toestel is volgens OnLeaks 164,2mm hoog, 76,1mm breed en 9,1mm dik. De onderkant van het toestel huisvest een 3,5mm-jack en een USB-C-poort. Verder zit er een vingerafdrukscanner in de aan-uitknop verwerkt. Verdere specificaties zijn nog niet bekend. De huidige Galaxy A31 heeft een Mediatek Helio P65-soc met 4GB geheugen en een 5000mAh-accu.

De adviesprijs van de Galaxy A32 5G is nog niet bekend. De A31 werd in juni uitgebracht en kostte bij release 299 euro. Inmiddels is dat toestel in de Pricewatch te vinden voor Onbekend. Het is ook nog niet bekend wanneer Samsung de A32 uitbrengt. De fabrikant brengt in januari enkele andere toestellen in de Galaxy A-serie uit. Rond die tijd worden ook de Galaxy S21-telefoons verwacht.

Afbeeldingen via OnLeaks