Samsung toont budgetsmartphones Galaxy A12 en A02s die volgend jaar uitkomen

Samsung presenteert de Galaxy A12 en A02s, budgetsmartphones met een 5000mAh-accu die in januari en februari 2021 uitkomen. Prijzen noemt de fabrikant nog niet, maar het lijkt om toestellen van minder dan 150 euro te gaan.

Samsung noemt nog niet alle specificaties van de Galaxy A12 en A02s, maar geeft wel in grote lijnen aan van welke features de toestellen zijn voorzien. Beide telefoons krijgen een niet nader genoemde octacore-soc. Het gaat niet om dezelfde soc, want de kloksnelheden van de chip in de A12 zijn anders.

De telefoons krijgen een 6,5"-lcd met een hd+-resolutie. Vermoedelijk gaat dat om een resolutie van 1600x720 pixels, afgaande op de 20:9-schermverhouding. Aa de bovenkant van het scherm zit een inkeping voor de frontcamera.

Bij de Galaxy A12 zit er een vingerafdrukscanner aan de zijkant, voor de A02s noemt Samsung die feature in zijn geheel niet. De accu is met 5000mAh voor beide toestellen gelijk en datzelfde geldt voor de laadsnelheid. Aan de achterkant van de Galaxy A12 zitten vier camera's en bij de A02s zijn dat er drie. De A12 heeft sensoren met een hogere resolutie en bovendien meer ram en flashopslag.

Volgens Samsung verschijnt de Galaxy A12 volgend jaar in januari en volgt de A02s in februari. Prijzen gaat de fabrikant later bekendmaken. De toestellen zijn de opvolgers van de Galaxy A11 en A01s, die staan momenteel bij webwinkels voor minder dan 140 en 120 dollar. Het gaat om de goedkoopste modellen in Samsungs Galaxy-serie van Android-telefoons.