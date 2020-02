Renders van budgetsmartphone Samsung Galaxy A11 komen uit

Er zijn afbeeldingen verschenen van wat vermoedelijk de Galaxy A11 van Samsung moet worden. Het is de opvolger van de budgetsmartphone Galaxy A10, en heeft ten opzichte van zijn voorgangers twee extra camera's.

De bewuste render is online gezet door Android Headlines, die niet meldt wat de bron is. Zowel de voorkant als de achterkant van het toestel is te zien, en toont onder meer dat er drie camera's zitten op de achterkant. Op de achterkant zit ook een vingerafdrukscanner. Volgens Android Headlines gaat het om camera's met 13, 5 en 2 megapixels. De accu heeft vermoedelijk 5000mAh, wat relatief groot is.

Verder zou de smartphone beschikken over een 6,2"-scherm met een "HD+"-resolutie. In de behuizing is een processor uit de Exynos 7-serie ingebouwd die is vergezeld van 3GB ram. Aan de voorkant is daarnaast nog een 8-megapixelcamera ingebouwd.

De Galaxy A11 wordt de opvolger van de Galaxy A10, een budgetsmartphone. Wanneer Samsung van plan is het toestel officieel aan te kondigen is echter nog onduidelijk.