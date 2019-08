Chinees bedrijf maakt budgetsmartphone Galaxy A10s voor Samsung

Het Chinese bedrijf Jiaxing Yongrui Electron maakt de budgetsmartphone Galaxy A10s voor Samsung. Het is voor het eerst dat buiten China een Samsung-smartphone uitkomt die door een ander bedrijf is gemaakt.

Het Chinese BlogOfMobile ontdekte in de keuring van het Amerikaanse overheidsinstituut FCC dat Samsung de Galaxy A10s niet zelf heeft gemaakt. De deze week aangekondigde smartphone zal uitkomen in veel landen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten. Of er ook een release in Europa volgt, is onbekend.

Samsung gebruikt andere bedrijven voor de productie van goedkope smartphones om de kosten te drukken en vermoedelijk om zo telefoon voor lagere prijzen aan te kunnen bieden. Eerder gebeurde dat al met de Galaxy A6s van vorig jaar, maar die verscheen alleen in China.

De A10s heeft een een lcd met een oppervlak van 96 vierkante centimeter en een diagonaal van 6,2", met een resolutie van 1520x720 pixels. De telefoon draait op een MediaTek Helio P22-soc, met acht Cortex A53-kernen op maximaal 2GHz. De accu heeft een capaciteit van 4000mAh. Het is onbekend of de Galaxy A10s ook in de Benelux op de markt zal verschijnen.