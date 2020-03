Samsung zet afbeeldingen en specificaties Galaxy A11-smartphone online

Samsung heeft de afbeeldingen en specs van de Galaxy A11 online gezet. De smartphone moet de Galaxy A10 opvolgen, de goedkoopste smartphone in de A-lijn van de fabrikant. De A11 heeft een scherm met gat erin voor de frontcamera en drie cameralenzen achterop.

De Samsung Galaxy A11 heeft een lcd van 14,7x6,8cm met een diagonaal van 6,4", een resolutie van 1560x720 pixels en een beeldverhouding van 19,5:9. De telefoon meet 16,1x7,6cm en is 8mm dik bij een gewicht van 176g. De accu heeft een capaciteit van 4000mAh en is op te laden met 15W.

Het toestel draait op een niet nader genoemde octacore-processor. De kenmerken komen overeen met een Exynos 7904. Dat is een op 14nm gemaakte soc met twee Cortex A73-kernen op 1,8GHz en zes Cortex A53-kernen op 1,6GHz, met een Mali G71MP2-gpu. Samsung doet daar 2GB of 3GB aan geheugen bij, met een uitbreidbare opslag van 32GB. Achterop zit een vingerafdrukscanner.

Samsung heeft drie camera's achterop geplaatst: een primaire 13-megapixelcamera met f/1.8-lens, een 5-megapixelcamera met f/2.2-ultragroothoeklens en een dieptesensor. In het gat van het scherm zit een 8-megapixelfrontcamera. Het is onbekend wanneer de telefoon uitkomt en wat hij gaat kosten. De A11 volgt de A10 op, die momenteel voor onder 150 euro in de Pricewatch te vinden is.