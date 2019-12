Samsung maakt bekend wanneer welke apparaten in Nederland Android 10 krijgen

Samsung heeft bekendgemaakt wanneer welke apparaten in Nederland precies de upgrade naar Android 10 gaan krijgen. De fabrikant begon vorige week met de upgrade voor zijn Galaxy S10-serie. De Note 10, Note 9 en S9 moeten volgende maand volgen.

De informatie staat volgens Galaxyclub in de Samsung Members-app op Android-apparaten van de fabrikant. Eerder kwam al een lijstje uit voor andere landen, waaruit hetzelfde beeld naar voren kwam. De fabrikant geeft zijn telefoons uit 2018 en 2019 een upgrade, maar toestellen uit 2017, zoals de Galaxy S8, krijgen geen upgrade.

De meeste upgrades moeten plaatsvinden in de winter en het voorjaar, maar de laatste apparaten krijgen volgens het schema in september volgend jaar Android 10. Dan heeft Google naar verwachting alweer de volgende versie van zijn mobiele besturingssysteem uitgebracht. De stabiele versie van Android 10 voor de Galaxy S10 kwam vorige week uit in Nederland. De upgrade brengt ook One UI 2, de tweede versie van Samsungs nieuwe Android-uitgave.