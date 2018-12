Samsung begint in Duitsland met uitbrengen Android 9 voor Galaxy S9-toestellen

Samsung is in Duitsland begonnen met het uitbrengen van zijn stabiele Android 9-uitgave voor de Galaxy S9 en de S9+. Eerder kondigde de fabrikant aan dat de upgrade in januari 2019 zou verschijnen voor de Galaxy- en Note 9-modellen.

Vooralsnog lijken gebruikers in de Benelux de Android 9-upgrade nog niet te krijgen, maar in Duitsland melden bezitters van de Galaxy S9 en de S9+ dat zij de ota-update ontvangen. Ook gebruikers in Nederland die gebruikmaken van de Duitse firmware krijgen de ota, blijkt uit een post op het forum van Tweakers.

SamMobile meldt dat de stabiele Android 9-update zowel naar gebruikers die Android 8 als de Android 9-bèta draaien gestuurd wordt. Voor gebruikers die de Pie-bèta al draaiden, is de upgrade 158MB groot. Galaxy S9-bezitters die nog Android Oreo draaien, moeten 1744MB downloaden.

Samen met de nieuwe Android-versie voor de Galaxy S9-modellen, zal de Pie-upgrade ook voor de Galaxy Note 9 uitkomen. Voor zover bekend is de stabiele release daarvan nog niet beschikbaar.