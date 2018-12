Samsung lijkt te werken aan eigen nachtmodus voor smartphonecamera

Het lijkt erop dat Samsung bezig is met het ontwikkelen van een nachtmodus voor de camera-app van zijn eigen smartphones. Deze modus zou vergelijkbaar zijn met Googles Night Sight-modus voor de camera-app van Pixel 3-toestellen.

XDA Developers ontdekte in code van de laatste bŔtaversie van de One UI-interface van de Galaxy Note 9 voor Android Pie dat Samsung aan een eigen speciale nachtmodus werkt. Deze gaat waarschijnlijk Bright Night heten en moet gebruikers in staat stellen heldere afbeeldingen te schieten in donkere omstandigheden.

In de code staat dat de gebruiker de telefoon stabiel moet houden om een afbeelding met de nachtmodus te maken. Deze Bright Night-modus werkt door het nemen van meerdere foto's die vervolgens worden gecombineerd tot een afbeelding. De flitser wordt daarbij niet gebruikt. Deze werking komt grotendeels overeen met vergelijkbare nachtmodi van Google, OnePlus en Huawei.

Wanneer deze modus uitkomt is nog onbekend, maar XDA Developers speculeert dat Bright Night zal worden ge´ntroduceerd met de release van het nieuwe vlaggenschip, de Galaxy S10. Deze smartphone wordt vermoedelijk eind februari aangekondigd. Het zou kunnen dat Samsung deze nachtmodus later ook uitbrengt op bestaande toestellen als de Galaxy Note 9 en de S9; eerder bracht de fabrikant bijvoorbeeld ook de Super Slowmotion-modus van de S9 naar bijvoorbeeld de S8.