'Samsung kondigt Galaxy S10 en vouwbare smartphone aan op 20 februari'

Samsung zou zijn Galaxy S10-telefoons en zijn vouwbare smartphone op 20 februari willen aankondigen op een eigen evenement in Londen en San Francisco. Dat meldt zakenkrant The Wall Street Journal op basis van eigen bronnen.

De vouwbare smartphone moet in april uitkomen, maar de verschijningsdatum is nog niet zeker, meldt The Wall Street Journal. Met de aankondiging op 20 februari zou Samsung concurrent Huawei net te snel af zijn, die de week erop op telecombeurs Mobile World Congress in Barcelona een vouwbare telefoon zou willen presenteren.

Ook over de naam zit Samsung nog te dubben, meldt de zakenkrant. De namen 'Fold', 'Galaxy Fold' en 'Galaxy F' zijn nog in de running, aldus de bronnen van de krant. Samsung wilde niet reageren op het artikel. De fabrikant toonde in november een prototype. Die heeft een 4,6"-scherm aan de buitenkant en een vouwbaar 7,3"-scherm aan de binnenkant.

Volgens WSJ komt Samsung in de eerste helft van dit jaar met vijf high-end modellen om de verkopen van zijn smartphones aan te jagen. Naast de vouwbare telefoon zijn dat vier modellen in zijn Galaxy S10-serie. Dat zijn volgens geruchten een 'S10 Lite', 'S10' en 'S10 Plus', met respectievelijk twee, drie en vier camera's aan de achterkant en schermformaten van 5,8", 6,1" en 6,4". Daarnaast zou er een 5g-model komen met 6,7"-scherm en vijf camera's op de achterkant. De S10-telefoons zouden op 8 maart uitkomen.

Samsung zou mogelijk zelf een render online hebben gezet van de S10. Een artikel over interface One UI bevatte aanvankelijk een render met een gat in het scherm op de plek waar de S10 die ook zou krijgen, merkte een Reddit-gebruiker op.