Promovideo toont concept van vouwbare smartphone van Samsung

Er is een video opgedoken waarin Samsung een paar korte beelden laat zien van een vouwbare smartphone. De promovideo is van Samsung zelf en is inmiddels weer verwijderd, vermoedelijk omdat deze nog niet online gezet had moeten worden.

De bewuste video stond korte tijd op YouTube bij de Vietnamese tak van Samsung, maar is daar inmiddels weer vanaf gehaald. XDA Developers slaagde er echter in om een kopie van de video te bemachtigen. Het gaat om een korte video van nog geen minuut, waarbij een aantal korte beelden wijzen op het vouwbare scherm dat de smartphone bezit.

Waarschijnlijk had Samsung de beelden nog niet online willen zetten; het vermoeden is dat de beelden rond de aankondiging online gezet moeten worden; de verwachting is namelijk dat Samsung op 20 februari, tijdens het Unpacked-evenement, een vouwbare smartphone aankondigt. Dan worden ook de Galaxy S10-modellen verwacht.

Of de vouwbare smartphone in de video ook daadwerkelijk het model is dat op 20 februari wordt aangekondigd valt nog te bezien. De beelden lijken namelijk niet overeen te komen met informatie die Samsung zelf heeft gegeven. Mogelijk gebruikt Samsung de beelden dus ter promotie, en niet om het getoonde model daadwerkelijk aan te kondigen.