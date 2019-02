Update voor Telegram laat gebruikers zelf chatachtergronden maken

Telegram heeft een update uitgebracht voor zijn applicatie op Android en iOS. Daardoor is het nu mogelijk voor gebruikers om hun eigen achtergrond samen te stellen op het chatscherm. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een wallpaper te nemen en deze te modificeren.

Dat noemt Telegram zelf Chat Backgrounds 2.0, en de nieuwe functionaliteit zit in versie 5.3 van de applicatie. Deze is inmiddels uitgebracht, en is te downloaden voor gebruikers die Android of iOS gebruiken. Met Chat Backgrounds 2.0 is het mogelijk om een wallpaper aan te passen, bijvoorbeeld door de oriëntatie te veranderen, of door blur toe te voegen. Ook kleurpatronen en kleurintensiteit zijn aan te passen.

Wie niet zelf achtergronden voor chatschermen wil maken, kan ook die van anderen gebruiken. Telegram heeft het gemakkelijker gemaakt om achtergronden uit te wisselen door ze met een link te versturen, en er is ook een zoekfunctie toegevoegd; met steekwoorden kan een bijpassende achtergronden worden gevonden.

Wel lijken er nog enige problemen te zijn met het verspreiden van de update op het iOS-besturingssysteem. Oprichter Pavel Durov zette een bericht online waaruit blijkt dat het nog niet lukt om de iOS-update te verspreiden door problemen met de App Store.