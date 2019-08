'Telegram laat gebruikers contactpersoonkoppeling via 06-nummer uitschakelen'

Telegram werkt aan een functie waarmee gebruikers het automatisch koppelen van 06-nummers aan accountnamen kunnen uitschakelen. De Chinese en Hongkongse overheden zouden deze functie namelijk gebruiken om Hongkong-betogers te kunnen identificeren en op te pakken.

Dat schrijft Reuters op basis van een anonieme bron. Wanneer Telegram-gebruikers zich aanmelden voor de app, moeten zij hun identiteit verifiëren via een code die via een sms-bericht wordt gestuurd. Het 06-nummer dat hiervoor wordt gebruikt, is daarna niet zichtbaar voor andere gebruikers, maar blijft wel in de systemen van Telegram. Doordat die nummers in de systemen blijven, kunnen gebruikers elkaar vinden door hun adresboeken te uploaden. Dan worden de telefoonnummers uit de adresboeken gekoppeld aan de telefoonnummers van de Telegramgebruikers.

Reuters zegt nu op basis van onbevestigde zorgen van betogers dat de Chinese of Hongkongse overheid die koppelingsfunctie misbruikt. Zij zouden namelijk 'grote hoeveelheden' aan telefoonnummers uploaden, die dan automatisch worden gekoppeld aan Telegramgebruikers. Op die manier worden de telefoonnummers van betogerskopstukken achterhaald. De overheden zouden daarna weer naar de telecomproviders stappen om de personen achter de telefoonnummers te identificeren.

Volgens de bron van Reuters zou Telegram bewijs hebben dat de overheden mogelijk de telefoonnummers heeft geüpload om ze te kunnen koppelen, maar dat het onduidelijk is of ze met deze truc betogers hebben kunnen identificeren. Toch werkt Telegram volgens de bron aan een functie om deze koppelingsmethode uit te kunnen schakelen, zodat andere gebruikers hun account niet meer kunnen vinden door hun telefoonnummer te uploaden. Het uitschakelen van deze functie zou echter wel betekenen dat gebruikers elkaar moeilijker kunnen vinden.

De Hongkongse betogers gaan al sinds eind maart de straat op om te protesteren. De protesten begonnen met een wet die mensen in Hongkong zou kunnen uitleveren naar China. De Chinese en Hongkongse overheden keuren de protesten af.