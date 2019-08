Gearbox kondigt ruimte-rts Homeworld 3 aan met een releasedatum van eind 2022

Gearbox Publishing heeft rts-spel Homeworld 3 aangekondigd. Dit door Blackbird Interactive ontwikkelt spel moet zich, net als de eerste delen in de reeks, afspelen in de ruimte. Het spel is via crowdfunding te pre-orderen, spelers kunnen zo ook aangeven wat ze in het spel willen zien.

Volgens de Fig-pagina krijgt het spel dezelfde 3d-gevechten en rts-elementen als de originele Homeworld-spellen van rond de eeuwwisseling. Het verhaal zal ook verder gaan met waar Homeworld 2 is geëindigd. Ingame-beelden laten de makers nog niet zien; het spel zit nog maar enkele maanden in pre-productie. De ontwikkelaars komen er echter nu al mee naar buiten, zodat fans van het spel alvast kunnen laten weten wat ze in het spel terug willen zien.

Die communicatie van fans naar ontwikkelaars is ook waarom het spel via crowdfunding wordt verkocht. De makers stellen dat het geld voor het project al binnen is, er zijn dan ook geen doelen die behaald kunnen worden als er meer geld in wordt gezameld. Het beoogde inzamelbedrag van één dollar is dan ook amper twaalf uur na aankondiging met ruim tweehonderdduizend dollar overschreden. Mensen die via Fig pre-orderen, krijgen toegang tot een Discord-kanaal en een enquête, waar ze hun wensen kunnen laten horen. De ontwikkelaars beloven ook terug te koppelen wat ze met bepaalde wensen doen.

Homeworld 3 is een direct vervolg op Homeworld 2. Dit spel kwam in 2003 uit voor Windows, later werd ook een Mac-versie uitgebracht. De ruimte-rts staat bekend om de ruimteschipgevechten die zich in 3d plaatsvinden; de schepen kunnen zich dus in een bolvormig speelveld verplaatsen en van alle kanten aanvallen. Homeworld 1 en 2 werden door Relic Entertainment ontwikkeld. Tussen die twee spellen kwam ook nog Homeworld: Cataclysm, ontwikkeld door Barking Dog Studios, uit.

Dit nieuwe deel in de Homeworld-reeks zal niet het eerste Homeworld-spel van Blackbird Interactive zijn; begin 2016 kwam prequel Deserts of Kharak uit. Dit spel speelde zich echter af op de oppervlakte van een woestijnplaneet en miste de kenmerkende ruimteschipgevechten van de andere Homeworld-spellen. Homeworld 3 wordt mede-ontwikkeld door mensen die aan de eerste Homeworld-spellen hebben gewerkt.

De ontwikkelaars zeggen dat het te vroeg is voor een precieze releasedatum, maar dat ze richten op het vierde kwartaal van 2022. Het spel komt in ieder geval uit voor de computer, maar welke besturingssystemen en of er andere platformen ondersteund gaan worden is niet duidelijk. Homeworld 3 is nu voor omgerekend 45 euro te pre-orderen.