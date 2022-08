Homeworld 3-trailer toont gevechten en grote objecten voor verrassingsaanvallen

Gearbox en Blackbird Interactive hebben een nieuwe gameplaytrailer van Homeworld 3 gepubliceerd. Daarin is de kenmerkende gameplay van de Homeworld-rts-ruimtegames te zien, maar ook hoe grote structuren bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden voor verrassingsaanvallen.

Blackbird Interactive-ceo Rob Cunningham zei in een toelichting dat Homeworld 3 'diepere strategie en beslissingsmogelijkheden' zal bieden en 'eenvoudigere controls'. Hij wijdde niet verder uit, maar waarschijnlijk doelde hij onder meer op de aanwezigheid van grote objecten en structuren die tijdens de singleplayercampagne aanwezig zullen zijn op het strijdtoneel. Getuige de trailer bieden die de kans om dekking te zoeken voor inkomende projectielen, maar geven ze ook de mogelijkheid om verrassingsaanvallen uit te voeren.

De typische graphics en audio komen ook duidelijk naar voren in de trailer, net als een aantal kenmerkende gameplayelementen uit de gamereeks. Zo is duidelijk dat de inzet van harvesters om space dust te verzamelen en zo geld te verdienen om meer en betere eenheden te kunnen fabriceren, nog altijd aanwezig is. Dat geldt ook voor de inzet van verschillende klassen schepen, aanvalsgroepen met carriers en de mogelijkheid om vijandige schepen in te pikken.

Het originele Homeworld kwam in 1999 uit en opvolger Homeworld 2 in 2003. Tussendoor was er nog Homeworld: Cataclysm uit 2000 en in 2016 verscheen Homeworld: Deserts of Kaharak. Laatstgenoemde game speelt zich af op de woestijnplaneet van Kharak en moet gezien worden als een prequel voor het originele Homeworld. In tegenstelling tot de andere Homeworld-games speelt Deserts of Kaharak zich niet af in de ruimte. In 2015 bracht Gearbox ook nog Homeworld Remastered uit. Homeworld 3 moet in het eerste halfjaar van 2023 uitkomen.