Real time strategy-games in vrije val

Het is nog even wachten, maar dan is het alweer tijd voor de achtste titel in de Homeworld-gamereeks. In 1999 kwam de originele game uit en de recensies waren destijds lovend, mede doordat de graphics voor die tijd indrukwekkend waren, en de real time strategy-gameplay in 3d in de ruimte als innovatief en uniek werd beoordeeld. Daarmee vormde het spel een prima basis voor een succesvolle gamereeks. Inmiddels kunnen rts-liefhebbers zich dus opmaken voor deel acht, met nog grotere, intensere ruimteschepengevechten, uitgebreidere researchmogelijkheden, en nog mooiere achtergronden met sterrenhopen en kleurrijke nevels.

Homeworld 2, als onderdeel van de in 2015 uitgekomen remasterbundel

In een ander universum had dat het scenario kunnen zijn. De werkelijkheid is dat het Homeworld-universum is blijven steken op drie delen: het originele Homeworld uit 1999, de opvolger uit 2003 en het afwijkende, maar niet minder interessante Homeworld: Deserts of Kharak uit 2016. Weliswaar was er in 2000 nog een standalone-uitbreiding genaamd Homeworld: Cataclysm, inmiddels bekend onder de naam Homeworld: Emergence, maar tot nu toe hebben slechts drie volledige Homeworld-titels het levenslicht gezien.

Dat is een ontwikkeling die zichtbaar is bij allerlei grote, bekende rts-gamereeksen: floreren in de jaren negentig en in de eerste jaren van het huidige millennium, vaak met verschillende titels, maar daarna een duidelijke teruggang of het volledig doodbloeden van franchises. Dit kan tot op zekere hoogte gezegd worden van bijvoorbeeld Command & Conquer, Warcraft en Age of Empires. Welke games hebben het rts-genre op de kaart gezet, welke ontwikkelingen heeft het genre doorgemaakt, hoe is de neergang van de rts-games te verklaren en kunnen we in de nabije toekomst nog een opwaartse trend verwachten?