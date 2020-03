EA verbetert met algoritme oude video’s voor Command & Conquer-remaster

Electronic Arts gebruikt een algoritme om de oude, originele fullmotionvideo's uit Command & Conquer te verbeteren. De opgeschaalde versies worden gebruikt in de remaster van Command & Conquer, waarvan de releasedatum nog onbekend is.

Producent Jim Vessella licht in een video toe welke pogingen zijn ondernomen om de oude fmv's in een verbeterde vorm te kunnen gebruiken. Die liepen op niets uit, zodat werd besloten de beelden op te schalen via een algoritme. Daarvoor heeft EA ook fans uit de community benaderd. Niet alleen de resolutie is verhoogd, maar ook de audio is verbeterd. Daarnaast is de oorspronkelijke framerate van 15 frames per seconde verhoogd naar 30fps.

Van het resultaat wordt een klein stukje getoond in de video van Vessella, waarin een oorspronkelijke fmv-scène naast de vernieuwde versie wordt gezet. Hierin is de stoïcijnse generaal Von Esling te zien met zijn rechterhand Nikos Stavros. Ook huurling Tanya Adams is aanwezig, wat niet op Stavros' goedkeuring kan rekenen. In de video wordt de speler opgedragen een Sovjet-basis binnen te dringen om Albert Einstein te bevrijden.

Vessella vertelt dat er nogal wat pogingen zijn ondernomen om de oude opnames terug te vinden. Uiteindelijk bleken ze niet te zijn vernietigd en worden er twee tapes gevonden met opnames in de D2M-64M-standaard. Vessella omschrijft het als een 'extreem zeldzame standaard'. Toen na verloop van tijd een bedrijf was gevonden dat de tapes kon digitaliseren, bleken de vqa-opnames op de banden te zijn gekopieerd voor back-updoeleinden, waarvan de kwaliteit volgens Vessella bijna nog slechter was dan wat EA al in handen had.

De gevonden banden bevatten ook beelden van achter de schermen die eerder niet bekend waren; het gaat om vier uur aan materiaal dat in de komende remaster wordt opgenomen in de vorm van een soort bonusgalerij. In feite is het een groot ontgrendelmechanisme, waarbij spelers voor elke voltooide missie een stukje van de beelden kunnen vrijspelen, maar het kan ook gaan om een oude foto of een speciale, nog niet eerder uitgebrachte audioclip.