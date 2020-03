Command & Conquer Remastered is vanaf 5 juni te koop en krijgt fysieke release

De remasters van rts-klassiekers Command & Conquer: Tiberian Dawn, Red Alert en uitbreidingspakketten Covert Ops, Counterstrike en Aftermath zijn vanaf 5 juni te koop op Steam en Origin. Daarnaast komen er twee big box-edities in beperkte oplage.

De fysieke editie wordt uitgebracht door Limited Run Games en komt er in twee smaken. Er is een Special Edition, die onder andere een tweedelige big box met reliëfopdruk, een usb-stick in de vorm van een Tiberium-kristal en een poster bevat. Daarnaast is er de 25th Anniversary Edition, die de inhoud van de Special Edition bevat, maar een grotere doos heeft waar extra's in zitten als een door de componist gesigneerde soundtrack op cd's, een artbook, drie replica's van ingame-eenheden en gebouwen. De digitale editie is te vinden op Steam en Origin voor 20 euro en zal ook aangeboden worden via Origin Access Premier. De games komen vooralsnog alleen voor Windows uit.

De remaster ondersteunt 4k-resoluties en ultrabreedbeeldmonitoren en alle tweedimensionale assets zijn onderhanden genomen, waardoor het geheel een flinke grafische upgrade heeft gekregen. Daarnaast is ook de interface onderhanden genomen, zowel in het spel als in de menu's. Dat moet het geheel niet alleen aantrekkelijker maken, maar ook makkelijker te navigeren.

Verder is er nu de mogelijkheid om met de camera te zoomen en om in singleplayer op ieder moment te wisselen tussen de oude grafische stijl en de nieuwe. Ook is er een nieuwe multiplayermodus opgezet en krijgt deel 1 een skirmish-modus. Eveneens nieuw zijn quicksaves en een verbeterde map editor. EA zet de vernieuwingen uit een in een trailer.

Ook de muziek heeft aandacht gekregen. De originele componist van de C&C-muziek, Frank Klepacki, heeft niet allee remasters van de originele muziek van de twee spellen gemaakt, maar heeft ook meer dan twintig nieuwe tracks opgenomen voor de remaster.

Aan het project heeft niet alleen EA gewerkt, maar ook Petroglyph Studios, dat bestaat uit ex-Westwood-medewerkers, en Lemon Sky Studios. Verder wordt in de nieuwe trailer benadrukt dat de C&C-gemeenschap ook veel inspraak heeft gehad in de vorming van de remasters.