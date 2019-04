EA toont eerste 3d-model Command & Conquer Remastered

EA heeft een update gegeven over de vorderingen bij de remaster van Command & Conquer en daar voor het eerst een 3d-model bij getoond die in het spel gebruikt gaat worden. Het ontwikkelteam belooft zo dicht mogelijk bij de originele weergave te blijven.

Het 3d-model betreft de Construction Yard, een van de eerste gebouwen die spelers zien in Command & Conquer. De weergave van de Con Yard lijkt sterk op die van de originele Command & Conquer, maar dan in hoge resolutie. "Ons primaire doel met de visuele aanpak is om de authenticiteit van de originele in-game-onderdelen te behouden", stelt Jim Vessella van EA op Reddit.

Hij meldt verder dat de pre-productiefase van het spel zijn einde nadert. In maart heeft het ontwikkelteam zijn eerste speelbare missie opgeleverd. Momenteel verrichten de ontwikkelaars werk om multiplayer werkend te krijgen en de verschillende onderdelen hun uiteindelijke weergave te geven.

Petroglyph Games is verantwoordelijk voor Command & Conquer Remastered. Bij deze studio werken mensen die ook bij Westwood zaten, de oorspronkelijk studio achter de rts-reeks. Daarnaast helpt Lemon Sky Studios bij de ontwikkeling. Deze studio was eerder betrokken bij de remaster van onder andere StarCraft. De partijen gebruiken de originele broncode van C&C om de remaster op te baseren. Het is de bedoeling dat uiteindelijk ook Red Alert zo een opfrisbeurt krijgt.